وقف النار في غزة محور مباحثات عقدت في عمّان...

كان ملف وقف النار في غزة محور مباحثات عقدت في عمّان ضمت وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية ملف غزة والرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر آلية الاتصال المرئي.



وأعلن وزير الخارجية السعودي أن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح لوفد وزراء الخارجية زيارة الضفة الغربية المحتلة يظهر تطرفها ورفضها للسلام.



من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة لن يكون ممكنًا إلا عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



أما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، فشدد على أن إسرائيل بقرارها منع دخول اللجنة إلى رام الله أكدت مجددًا أنها ليست شريكًا حقيقيًا للسلام.