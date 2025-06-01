قطر ومصر تؤكدان عزمهما "تكثيف الجهود" للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة

أعلنت قطر ومصر الأحد عزمهما على "تكثيف الجهود" للتوصل الى هدنة في غزة، في ظل تعثر المباحثات بين إسرائيل وحركة حماس بعد أكثر من 19 شهرًا على بدء الحرب في القطاع.



وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية أن "قطر ومصر تؤكدان بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركي على اعتزامهما تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات".