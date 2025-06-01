أوكرانيا تقدر كلفة الضرر اللاحق بالطائرات العسكرية الروسية بـ7 مليارات دولار

أعلن جهاز الأمن الأوكراني (أس بي يو) الأحد أن الهجوم بالمسيرات الذي نفذه ألحق أضرارًا بالطيران العسكري الروسي تقدر كلفتها بسبعة مليارات دولار، وطال ما نسبته 34 بالمئة من القاذفات الروسية الاستراتيجية التي تحمل صواريخ كروز.



وكتب الجهاز عبر تلغرام: "7 مليارات دولار: هذه هي الكلفة المقدرة لخسائر الطيران الاستراتيجي للعدو الذي ضرب اليوم في العملية الخاصة لأس بي يو" والتي حملت اسم "شبكة العنكبوت". ولا يمكن التحقق من التقديرات الأوكرانية بشكل مستقل.