زيلينكسي: الهجوم على روسيا الأحد هو "الأبعد مدى" من جانب أوكرانيا

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بالنتائج "الرائعة" للهجوم المنسق بطائرات مسيّرة الذي نفذته قواته على مطارات عسكرية روسية، مؤكدًا أنها العملية "الأبعد مدى" لبلاده داخل روسيا.



وقال زيلينسكي: "هذه هي عمليتنا الأبعد مدى حتى الآن"، واصفًا النتائج بأنها "رائعة للغاية". وأكد أيضًا أن العناصر الذين شاركوا في الهجوم "تم إخراجهم من الأراضي الروسية في الوقت المناسب".

