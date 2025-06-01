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زيلينسكي يشيد بالعملية "العبقرية" التي استهدفت قواعد جوية روسية

أخبار دولية
2025-06-01 | 15:39
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زيلينسكي يشيد بالعملية &quot;العبقرية&quot; التي استهدفت قواعد جوية روسية
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زيلينسكي يشيد بالعملية "العبقرية" التي استهدفت قواعد جوية روسية

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد بالهجوم الذي شنته بلاده بطائرات مسيرة على قواعد جوية روسية ووصف العملية بأنها "عبقرية"، وقال إنها ألحقت خسائر جسيمة بموسكو.

وكتب على تطبيق تيليغرام: "نتيجة عبقرية للغاية... نتيجة تسببت فيها أوكرانيا بشكل مستقل"، مشيرًا إلى أن الإعداد لهذه العملية استغرق عامًا ونصف العام. وقال: "تلك هي أطول عملياتنا مدى".

وأشار زيلينسكي في خطاب مسجل بالفيديو نشره في المساء بعد ذلك بقليل إلى أن 117 طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم على القواعد الروسية. وقال: "تكبدت روسيا خسائر فادحة وملموسة... وهو أمر مبرر".

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