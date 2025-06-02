بحثٌ بين لافروف وروبيو في احتمالات تسوية الصراع في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف، مع نظيره الأميركيّ ماركو روبيو، احتمالات تسوية الصراع في أوكرانيا والمحادثات الروسية الأوكرانية المقررة في تركيا، وفق ما أكّدت الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكترونيّ أنّه "جرت مناقشة الوضع المتعلق بالأزمة الأوكرانية، خلال اتصال هاتفيّ”.

وقالت: "تبادل لافروف وروبيو وجهات النظر في شأن مبادرات مختلفة تتعلق بتسوية الأزمة الأوكرانية بما في ذلك خطط استئناف المحادثات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول في الثاني من حزيران”.

ولفتت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنّ الاتصال بين الجانبين جاء بناء على طلب روسيا.

وشدّدت على أنّ روبيو جدد دعوة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لمواصلة المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق "سلام دائم".

وقالت الوزارة إنّ روبيو عبر خلال الاتصال عن تعازيه في ضحايا تفجير جسرين في منطقتين روسيتين تقعان على الحدود مع أوكرانيا.