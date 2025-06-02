مكتب التحقيقات الفدراليّ يحقق في "هجوم إرهابيّ” محتمل في كولورادو

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدراليّ الأميركيّ (إف بي آي) أنّ الوكالة تحقق في "هجوم إرهابيّ مستهدف" في بولدر في ولاية كولورادو وسط تقارير عن هجوم على تظاهرة مؤيدة لإسرائيل في المدينة.

وقال كاش باتيل عبر منصة إكس: "نحن على علم بهجوم إرهابيّ مستهدف في بولدر بولاية كولورادو ونحقق فيه بشكل كامل".

وأضاف: "عناصرنا وقوات إنفاذ القانون المحلية موجودة في الموقع، وسوف نشارك التحديثات مع توفر المزيد من المعلومات".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان قولهم إنّ رجلًا ألقى شيئًا يشبه زجاجة حارقة بدائية الصنع على مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل.

في الأثناء، أوضحت شرطة بولدر على منصة إكس أنّ عناصرها "يستجيبون لتقرير عن هجوم في شارعي الثالث عشر وبيرل" في قلب المدينة "مع تقارير عن عدة الضحايا"وطلبت تجنب المنطقة.