وصول الوفد الأوكراني إلى اسطنبول لإجراء محادثات مع مبعوثين روس

وصل الوفد الأوكراني الإثنين إلى مدينة اسطنبول التركية، لإجراء جولة ثانية من المفاوضات مع ممثلين روس، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخيي وكالة فرانس برس.



ويأتي هذا اللقاء، الذي يبدأ في الساعة 13,00 ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش)، غداة واحدة من أضخم الهجمات التي شنّتها كييف على الأراضي الروسية، منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات.