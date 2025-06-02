المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت تزور إسرائيل

بدأت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين.

وتشكل الزيارة جزءًا من المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة الخاصة في شأن الخطوات الرامية إلى تعزيز التقدم المحرز منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024 حيز التنفيذ، وتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006).

وتواصل المنسقة الخاصة دعوة الأطراف إلى التقيد بالتزاماتها وتهيئة الظروف اللازمة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق.