زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لاتخاذ الخطوات "الضرورية" لتحقيق السلام مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ بلاده مستعدّة "لاتخاذ الخطوات الضرورية من أجل تحقيق السلام"، قبل محادثات بين كييف وموسكو في اسطنبول الإثنين.



وقال زيلينسكي في خلال اجتماع مع قادة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا: "نحن على استعداد لاتخاذ الخطوات الضرورية من أجل تحقيق السلام"، مشيرا إلى أنّه إذا قوّضت روسيا محادثات اسطنبول ولم تسفر عن نتيجة، ستكون "هناك حاجة ماسة إلى فرض عقوبات جديدة" عليها.