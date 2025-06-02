كوريا الشمالية تؤكد أن التعاون العسكري مع روسيا يهدف إلى "ضمان السلام"

دافعت كوريا الشمالية عن تعاونها العسكري مع روسيا، قائلة إن هذه العلاقات تهدف إلى "ضمان السلام والاستقرار" في أوروبا وآسيا.وعزّز البلدان تعاونهما العسكري في السنوات الأخيرة مع تزويد بيونغ يانغ موسكو أسلحة وقوات لدعم حربها ضد أوكرانيا.وكان النائب الكوري الجنوبي لي سونغ كويون قال نقلا عن جهاز الاستخبارات في بلاده إن نحو 600 جندي كوري شمالي قتلوا وجرح آلاف آخرون أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب روسيا.ودانت مجموعة مراقبة العقوبات المتعددة الأطراف التي تضم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وثماني دول أخرى الجمعة هذه العلاقات ووصفتها بأنها "غير قانونية".وردا على ذلك، قالت بيونغ يانغ إن تعاونها مع موسكو "يهدف إلى حماية سيادة الدول وسلامة أراضيها ومصالحها الأمنية" بالإضافة إلى "ضمان السلام والاستقرار في منطقة أوراسيا".ووصف بيان عن مسؤول في وزارة الخارجية العلاقات مع روسيا بأنها "صفوة العلاقات بين الدول".وأشار إلى أن بيونغ يانغ وموسكو يمكنهما "إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب قائم على الاحترام الحقيقي للسيادة والمساواة والعدالة".