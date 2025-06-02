غوتيريش يبدي صدمته بعد تقارير عن مقتل فلسطينيين أثناء حصولهم على مساعدات

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن صدمته إزاء تقارير واردة عن مقتل وإصابة فلسطينيين في أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة أمس ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.



وقال غوتيريش في بيان: "من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء".