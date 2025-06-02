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بدء المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
أخبار دولية
2025-06-02 | 08:15
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بدء المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول
بدأت الجولة الجديدة من المحادثات التي تهدف إلى إنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول الإثنين برعاية تركيا، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية.
وقالت الوزارة على تلغرام: "بدأ الاجتماع بين الوفدين الأوكراني والروسي في اسطنبول بحضور الطرف التركي"، في حين أظهرت لقطات من داخل قصر تشيراغان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أثناء إلقائه كلمة الافتتاح أمام المفاوضين الذين جلسوا مقابل بعضهم بعضا.
أخبار دولية
المحادثات
الروسية
الأوكرانية
اسطنبول
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