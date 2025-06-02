الدفاع المدني في غزة: 19 شهيدا بغارتين إسرائيلية في جباليا وغزة

أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 19 فلسطينيا من بينهم 14 استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت ظهر الإثنين منزلا في بلدة جباليا في شمال قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "نقل 14 شهيدا على إثر استهداف الاحتلال في غارة جوية منزل عائلة البرش في بلدة جباليا"، موضحا أن من بين القتلى "6 أطفال و3 سيدات".وأشار إلى وجود أكثر من 20 مفقودا ما يزالون تحت الأنقاض، لافتا الى أن الدفاع المدني ومتطوعين يحاولون إنتشالهم بأدوات بدائية.وأوضح بصل أن طواقم الدفاع المدني نقلت 5 شهداء وعددا من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي بعد ظهر اليوم على منزل لعائلة السموني في منطقة مصعب بن عمير شرق حي الزيتون في مدينة غزة.