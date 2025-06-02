وزير الخارجية الإيراني يستبعد التوصل إلى اتفاق نووي إذا كان الهدف "حرمان إيران من النشاطات السلمية"

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوصل إلى اتفاق نووي لن يكون ممكنا إذا كان الهدف "حرمان إيران من النشاطات السلمية".



وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: "إذا كان الهدف من المفاوضات الحصول على تطمينات بأن إيران لا تتطلع إلى السلاح النووي، فبرأيي من الممكن الوصول إلى اتفاق".



وأضاف: "لكن إذا كان الهدف حرمان إيران من النشاطات السلمية فبالتأكيد لن يكون هناك أي اتفاق".



وأكد عراقجي، أن بلاده "ليس لديها ما تخفيه" بشأن برنامجها النووي، وذلك بعد وقت قصير على دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي طهران إلى مزيد من الشفافية.



ولفت الى أن إيران لديها برنامج نووي سلمي. وقال: "نحن مستعدون لتقديم هذه التطمينات إلى أي طرف أو كيان ليس لدينا ما نخفيه في هذا الصدد".