زيلينسكي: أوكرانيا وروسيا تستعدان لعملية تبادل جديدة لأسرى الحرب بعد محادثات إسطنبول

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا وأوكرانيا تستعدان لعملية تبادل جديدة لأسرى الحرب بعد محادثات جرت في إسطنبول بين وفدين من البلدين.



وقال زيلينسكي في خلال قمة في ليتوانيا إن الوفدين تبادلا وثائق عبر الجانب التركي، ونحن نستعد لتبادل جديد لأسرى الحرب.