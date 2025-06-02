الأرصاد الجوية: ربيع 2025 الأكثر حرًا على الإطلاق في المملكة المتحدة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة الاثنين أنه تم تسجيل أعلى درجات حرارة ربيعية مسجلة والأكثر جفافًا منذ أكثر من 50 عامًا.



وقالت الهيئة إن متوسط درجات الحرارة بلغ 9,51 درجات مئوية من آذار إلى ايار، وهو أعلى بقليل من الرقم القياسي السابق لفصل الربيع والبالغ 9,37 درجات مئوية وتم تسجيله العام الماضي.