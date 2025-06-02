إردوغان يقترح مجددًا عقد قمة بين بوتين وزيلينسكي وترامب في إسطنبول أو أنقرة

اقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددًا الاثنين عقد قمة بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأميركي دونالد ترامب "في إسطنبول أو أنقرة".



وقال إردوغان بعد اجتماع ثان بين وفدين روسي وأوكراني الاثنين في إسطنبول: "غاية ما أرجوه هو أن أوفق إلى جمع فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي في إسطنبول أو أنقرة، بل وأن يحضر دونالد ترامب إلى جانبهما، إن قبلوا... وسأنضم إليهم لجعل إسطنبول مركزًا للسلام".