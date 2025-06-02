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أميركا تعطي الضوء الأخضر لسوريا لضم مقاتلين متشددين سابقين إلى الجيش
أخبار دولية
2025-06-02 | 11:36
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أميركا تعطي الضوء الأخضر لسوريا لضم مقاتلين متشددين سابقين إلى الجيش
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أميركا تعطي الضوء الأخضر لسوريا لضم مقاتلين متشددين سابقين إلى الجيش
أعلن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وافقت على خطة طرحتها القيادة السورية الجديدة للسماح لآلاف المقاتلين المتشددين السابقين من المعارضة بالانضمام للجيش الوطني، شريطة أن يحدث ذلك بشفافية.
وذكر ثلاثة مسؤولين دفاعيين سوريين أن الخطة تنص على انضمام نحو 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الويغور من الصين والدول المجاورة، إلى وحدة مشكلة حديثا، وهي الفرقة 84 من الجيش السوري، والتي ستضم سوريين أيضا.
أخبار دولية
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