مصدران لرويترز: حريق يعطل خط أنابيب لنقل الغاز في العراق

أفاد مصدران في قطاع الطاقة لرويترز بأن انفجارًا وحريقًا تسببا في تعطيل خط أنابيب ينقل الغاز من حقول نفط كركوك في شمال العراق إلى محطات الكهرباء اليوم الاثنين.وذكر مسؤول في شركة غاز الشمال الحكومية أن فحصًا أوليًا أظهر وجود شقوق في جزء من خط الأنابيب بسبب التآكل، ما أدى إلى الانفجار الذي وقع على بعد نحو 55 كيلومترًا غربي كركوك.وقال المسؤول إن تسرب الغاز تسبب في انفجار وحريق، ما أدى إلى توقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب محلي ينقل الغاز إلى محطات الكهرباء في مدينة بيجي.وذكر مسؤول آخر في شركة غاز الشمال أن الأطقم الفنية هرعت إلى المنطقة لإصلاح الجزء التالف، وأوقفت تدفق الغاز لتسهيل الإصلاحات.وأشار إلى أن إصلاح الجزء التالف قد يستغرق يومين.ولم ترد وزارة النفط حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق.