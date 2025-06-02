مفاوض روسي: روسيا إقترحت على أوكرانيا وقفًا جزئيًا لإطلاق النار "ليومين أو ثلاثة"

أفاد كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي بأن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقفًا جزئيًا لإطلاق النار "ليومين أو ثلاثة" في مناطق معينة من الجبهة خلال محادثات اسطنبول الاثنين، بينما تصر كييف على هدنة كاملة وغير مشروطة.وقال ميدينسكي في مؤتمر صحافي عقب المحادثات: "قدمنا اقتراحًا عامًا إلى حد ما. وقف إطلاق نار ملموس ليومين أو ثلاثة في مناطق معينة من الجبهة".