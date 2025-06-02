الجيش الإسرائيلي يصدر أمرا بإخلاء مناطق في غرب خان يونس

أصدر الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء لسكان مناطق في غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة تمهيدا لاستهدافها، مشيرا إلى أن حماس "تنشط فيها".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على حسابه بمنصة إكس إنه على سكان هذه المناطق "الإخلاء فورا غربا إلى المواصي" حيث ستعمل القوات "بقوة شديدة".