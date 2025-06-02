ترامب: "لن يتم التسامح" مع الهجوم على مسيرة التأييد للرهائن الإسرائيليين

دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما بزجاجة حارقة على مسيرة في كولورادو لدعم الرهائن الإسرائيليين، وحمل مسؤوليته لسياسات الهجرة التي انتهجها سلفه جو بايدن.



وقال ترامب على شبكته الاجتماعية تروث سوشال إن "الهجوم المروع الذي وقع أمس في بولدر بولاية كولورادو لن يتم التسامح معه في الولايات المتحدة الأميركية"، ووصفه بأنه "مأساة مروعة".



وأضاف أن المشتبه به محمد صبري سليمان دخل البلاد بفضل "سياسة الحدود المفتوحة" التي انتهجها بايدن.