الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن



أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا "أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل صافرات الإنذار في بعض المناطق".



وقال الجيش في بيان على قناة تلغرام: "عقب صافرات الإنذار التي دوّت قبل وقت قصير في مناطق عدة داخل إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".