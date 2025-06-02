البيت الأبيض: توقعات باتصال هاتفي بين ترامب وشي خلال أيام

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الاثنين أن من المرجح أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال أيام.‭‬وليفيت هي الثالثة بين كبار مساعدي ترامب الذين يتوقعون مكالمة هاتفية وشيكة بين الرئيسين لتسوية الخلافات بشأن اتفاقية الرسوم الجمركية التي أبرمت الشهر الماضي في جنيف، ضمن قضايا تجارية أخرى.