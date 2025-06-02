مسؤولون: مقتل 5 على الأقل في هجمات روسية بشرق أوكرانيا

أعلن مسؤولون أن قصفًا روسيًا أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل اليوم الاثنين في مناطق مختلفة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا.



وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك، وهي النقطة المحورية للتقدم الذي يحرزه الجيش الروسي ببطء باتجاه الغرب، إن شخصًا قتل وأصيب اثنان في مدينة كراماتورسك.



وستكون المدينة هدفًا رئيسيًا لروسيا إذا أحرزت قواتها مزيدًا من التقدم في دونيتسك.



وقال فيلاشكين إن شخصين آخرين قتلا وأصيب ثلاثة على مسافة أبعد جنوبًا في بلدة إلينيفكا.



وفي منطقة خاركيف شمالًا، أشار ممثلو الادعاء إلى أن امرأتين قتلتا في قرية جنوبي كوبيانسك التي تتعرض لهجوم روسي عنيف منذ شهور. وقال رئيس بلدية كوبيانسك الشهر الماضي إن المدينة دمرت بنسبة 90 بالمئة.