واشنطن تتوقع التوصل لاتفاق تجاري مع نيودلهي في "مستقبل قريب"

أعرب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الإثنين عن تفاؤله بشأن التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الهند لتجنّب الرسوم الجمركية التي يهدّد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على شريكة بلاده.



وقال الوزير خلال منتدى لتعزيز العلاقات الهندية-الأميركية إنّه "من المتوقّع التوصّل إلى اتفاق بين الولايات المتّحدة والهند في مستقبل قريب"، مشيرا إلى أنّه "متفائل للغاية" بهذا الشأن.



وفرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 26% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لكنّه علق تنفيذها في التاسع من نيسان لمدة 90 يوما.