ترامب: "لن نسمح لإيران بأيّ تخصيب لليورانيوم"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّ مشروع الاتفاق النووي الجاري التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وإيران لن يسمح للجمهورية الإسلامية "بأيّ تخصيب لليورانيوم".وكتب الرئيس الجمهوري على منصّته "تروث سوشل" للتواصل الاجتماعي "بموجب اتفاقنا المحتمل، لن نسمح بأيّ تخصيب لليورانيوم !".وتأتي هذه الرسالة الجازمة من جانب الرئيس الأميركي بعدما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري بأنّ آخر اقتراح قدّمته واشنطن لطهران السبت يسمح للإيرانيين بتخصيب محدود لليورانيوم، وهو أمر لطالما رفضته إدارة ترامب.وهذه هي العقبة الرئيسية في المفاوضات الجارية بين البلدين.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال الإثنين خلال زيارة إلى القاهرة إنّه "إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فبالتأكيد لن يكون هناك أيّ اتفاق".