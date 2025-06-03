بروكسل تعتزم تقييد وصول الشركات الصينية لسوق المنتجات الطبية الأوروبية

اتّفق ممثّلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تقييد وصول الشركات الصينية إلى سوق المنتجات الطبية الأوروبية، وذلك ردّا على إجراءات صينية تحدّ من وصول الشركات الأوروبية للأسواق الصينية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إنّ القيود التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، لكن من دون أن تعلن عنها، تتناسب مع القيود التي يواجهها في السوق الصينية مصنّعو الأجهزة الطبية الأوروبيون والأجهزة الطبية المصنعة في الاتحاد الأوروبي.وسارعت بكين إلى التنديد بالخطوة الأوروبية.