الدفاع المدني يعلن استشهاد 15 فلسطينيا في جنوب قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن 15 فلسطينيا استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء، بعدما تجمع آلاف الأشخاص قرب منطقة المواصي في طريقهم للوصول إلى مركز للمساعدات في جنوب القطاع.



وقال محمود بصل لوكالة فرانس برس "نقل إلى مستشفى ناصر في خان يونس 15 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار من الدبابات والطائرات المسيرة على آلاف المواطنين الذين تجمعوا منذ فجر اليوم قرب دوار العلم قرب منطقة المواصي غرب رفح" لافتا إلى أنهم "كانوا في طريقهم إلى مركز المساعدات الأميركي في رفح للحصول على مساعدات غذائية".