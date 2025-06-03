مسؤولون أوكرانيون يصلون واشنطن لإجراء محادثات دفاعية واقتصادية

وصل وفد من كبار المسؤولين الأوكرانيين إلى واشنطن الثلاثاء لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين حول قضايا الدفاع والاقتصاد، غداة الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.



وقال المستشار الرئاسي أندريه يرماك على مواقع التواصل الاجتماعي "ننوي مناقشة الدعم الدفاعي والوضع في ساحة المعركة، وتشديد العقوبات على روسيا".