الكرملين: بوتين تلقى تحديثات فورية حول الهجمات الأوكرانية على القواعد الجوية

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، عندما سئل عن سلسلة الضربات الأوكرانية على القواعد الجوية الروسية يوم الأحد،أإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يتقى تحديثات فورية عن الهجمات وأن التحقيق جارٍ.وقالت أوكرانيا إنها استخدمت طائرات مسيرة لاستهداف القواعد، التي يقع بعضها على بعد آلاف الأميال من أراضيها في سيبيريا، وأصابت 41 طائرة حربية روسية.ولم يتسن لرويترز التحقق من عدد الطائرات التي جرى قصفها.