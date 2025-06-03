روسيا: بدء إعادة التيار الكهربائي إلى زابوريجيا بعد هجوم أوكراني

أعلن يفجيني باليتسكي المسؤول المعين من جانب روسيا لمنطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا أن عملية إعادة التيار الكهربائي للمستهلكين بدأت بعد هجوم أوكراني تسبب في انقطاعه.وذكر باليتسكي عبر تطبيق تيليغرام أنه جرت إعادة التيار لنحو 20 بالمئة من أكثر من 600 ألف شخص انقطع عنهم التيار.وقالت وكالات أنباء روسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إن التيار انقطع عن ما لا يقل عن 700 ألف شخص في أجزاء من منطقتين أوكرانيتين تسيطر عليهما روسيا نتيجة لهجمات شنتها القوات الأوكرانية.ولم يصدر تعليق على الفور من جانب أوكرانيا التي تقاتل في محاولة لاستعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا.