محكمة ألمانية تحكم على سوريّ: جرائم حرب عندما كان قياديًّا في فصيل مدعوم من "حزب الله"

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محكمة ألمانية تحكم على سوريّ: جرائم حرب عندما كان قياديًّا في فصيل مدعوم من "حزب الله"
أخبار دولية
2025-06-03 | 09:12
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محكمة ألمانية تحكم على سوريّ: جرائم حرب عندما كان قياديًّا في فصيل مدعوم من "حزب الله"
أصدرت محكمة ألمانية حكمًا على سوريّ بالسجن مدى الحياة، "بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، عندما كان قياديًّا في فصيل مدعوم من "حزب الله"، خلال الحرب الأهلية، في سوريا.
وخلصت المحكمة العليا في شتوتجارت إلى إدانة السوريّ البالغ من العمر 33 عامًا بقيادة فصيل مسلح نفذ هجمات على مدنيين من المسلمين السنة في مدينة بصرى الشام مسقط رأسه في جنوب سوريا.
وأوضحت المحكمة أنّ الفصيل المسلح تعدى بالضرب في عام 2013 على ثلاثة أشخاص باستخدام بنادق كلاشنكوف وسلمهم للمخابرات العسكرية التابعة لإدارة الرئيس السوريّ، آنذاك بشار الأسد والتي قامت بتعذيبهم واحتجازهم في ظروف بائسة.
ولفتت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنّ الفصيل نفّذ أيضًا هجومًا في عام 2014 وأجبر خلاله رجلًا عمره 40 عامًا وأسرته على الخروج من منزلهم.
وذكرت أنّ الرجل تعرض للتعذيب وعُثر عليه لاحقًا في الشارع وهو غير قادر على المشي، بسبب ما لحق به من إصابات.
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