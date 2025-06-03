روسيا اتهمت أوكرانيا بالوقوف خلف تفجيرات نهاية الاسبوع الفائت

اتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف خلف تفجيرات، تسببت، نهاية الاسبوع الفائت، بانهيار جسرين وبحوادث قطارات، وأسفرت عن سبعة قتلى وأكثر من مئة جريح، بينهم أطفال.



وقالت اللجنة الروسية المكلفة التحقيقات الجنائية الرئيسية في بيان "من المؤكد أنّ إرهابيين يتحركون بناء على أوامر نظام كييف، خططوا لكل شيء بأكبر قدر من الدقة بحيث تطاول تفجيراتهم مئات المدنيين".