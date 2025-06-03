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الكرملين: العمل على محاولة التوصل إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا معقد للغاية
أخبار دولية
2025-06-03 | 09:54
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الكرملين: العمل على محاولة التوصل إلى حل لإنهاء الحرب في أوكرانيا معقد للغاية
أكّد الكرملين أنّ العمل على محاولة التوصل إلى حل، لإنهاء الحرب في أوكرانيا معقد للغاية.
ولفت إلى أنّه من الخطأ توقع أيّ قرارات وشيكة، لكنّه ينتظر رد الفعل الأوكرانيّ على مقترحاته.
وجاء تصريح الكرملين بعد إبلاغ روسيا أوكرانيا في محادثات السلام بإسطنبول في تركيا الاثنين بأنها لن توافق على إنهاء القتال إلّا إذا تخلت كييف عن أجزاء كبيرة جديدة من الأراضي وقبلت بفرض قيود على حجم جيشها، وهي مطالب سبق ورفضتها أوكرانيا مرارا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحافيين إنّ موسكو تنتظر رد الفعل هذا وإنها ستحترم الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات إسطنبول لتبادل الأسرى ورفات الجنود القتلى.
وأضاف بيسكوف: "موضوع التسوية (السلام) معقد للغاية، ويتألف من عدد كبير من الفروق الدقيقة، وقد رأيتم أمس النص المنشور لمسودة مذكرة (السلام) التي سلمناها للجانب الأوكراني".
وشدّد على أنّه سيكون من الخطأ توقع أي حلول وانفراجات فورية، لكن العمل جار على قدم وساق، وتم التوصل إلى اتفاقات معينة في إسطنبول، وهي مهمة.
وأوضح أنّ الاتفاقات ستُنفّذ ومن ثم سيستمر العمل.
وأعلن بيسكوف أنّ روسيا والولايات المتحدة لم تتفقا بعد على أي اتصالات مستقبلية محددة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركيّ دونالد ترامب، لكن بوتين مستعد لإجراء اتصالات مختلفة عالية المستوى إذا أُعدت بالشكل الملائم.
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