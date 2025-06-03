الأمم المتحدة: ازدياد مقلق في عدد العائلات الأفغانية المُرحّلة من إيران

عبّرت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها من ازدياد أعداد العائلات الأفغانية، التي تُرحّل من إيران، إذ سجّلت زيادة بأكثر من الضعف في أيار مقارنة مع الشهر السابق.



وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنه تم تسجيل "زيادة كبيرة في الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان" من إيران في أيار.



ولفتت إلى أنّ "الأمر المثير للقلق على وجه الخصوص هو الازدياد الكبير في عدد العائلات التي يتم ترحيلها وهو توجه جديد ومقلق إذ أن معظم الأشخاص الذين تم ترحيلهم في الأشهر السابقة كانوا شبانًا غير متزوجين".



وأوضحت المنظمة أنّ 15675 عائلة أفغانية عبرت الحدود من إيران في أيار، مقارنة مع 6879 عائلة في نيسان.



وأشارت إلى أنّ عدد العائلات الأفغانية، التي لا تحمل وثائق قانونية في إيران والتي أعيدت إلى أفغانستان الشهر الماضي كان أعلى بثلاث مرّات عن العدد المسجّل في أيار العام الماضي.