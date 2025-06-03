الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأمم المتحدة: ازدياد مقلق في عدد العائلات الأفغانية المُرحّلة من إيران

أخبار دولية
2025-06-03 | 10:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأمم المتحدة: ازدياد مقلق في عدد العائلات الأفغانية المُرحّلة من إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأمم المتحدة: ازدياد مقلق في عدد العائلات الأفغانية المُرحّلة من إيران

عبّرت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها من ازدياد أعداد العائلات الأفغانية، التي تُرحّل من إيران، إذ سجّلت زيادة بأكثر من الضعف في أيار مقارنة مع الشهر السابق.
     
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنه تم تسجيل "زيادة كبيرة في الإعادة القسرية للمواطنين الأفغان" من إيران في أيار.
     
ولفتت إلى أنّ "الأمر المثير للقلق على وجه الخصوص هو الازدياد الكبير في عدد العائلات التي يتم ترحيلها وهو توجه جديد ومقلق إذ أن معظم الأشخاص الذين تم ترحيلهم في الأشهر السابقة كانوا شبانًا غير متزوجين".
     
وأوضحت المنظمة أنّ 15675 عائلة أفغانية عبرت الحدود من إيران في أيار، مقارنة مع 6879 عائلة في نيسان.
     
وأشارت إلى أنّ عدد العائلات الأفغانية، التي لا تحمل وثائق قانونية في إيران والتي أعيدت إلى أفغانستان الشهر الماضي كان أعلى بثلاث مرّات عن العدد المسجّل في أيار العام الماضي.

آخر الأخبار

أخبار دولية

المتحدة:

ازدياد

العائلات

الأفغانية

المُرحّلة

إيران

LBCI التالي
واشنطن تتوقع التوصل لاتفاق تجاري مع نيودلهي في "مستقبل قريب"
مسؤولون: مقتل 5 على الأقل في هجمات روسية بشرق أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-04-12

المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات: نتوقع ازدياد عدد النساء المرشحات للإنتخابات البلدية

LBCI
أخبار دولية
2025-03-31

إيران تشكو للأمم المتحدة من تصريحات ترامب “المتهورة والعدائية”

LBCI
أخبار لبنان
12:35

عراقجي​: استشهاد السيد نصرالله سيؤدي إلى ازدياد قوة المقاومة لأنّ المقاومة حيّة

LBCI
أخبار دولية
2025-05-30

الأمم المتحدة: 100 في المئة من سكان غزة معرضون للمجاعة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

كشف خبر إبعاد أورتيغوس عن الملف اللبناني لخبط الأوراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:26

ردًا على تصريح ترامب بأنه لن يسمح لإيران بأي تخصيب لليورانيوم... عراقجي للـLBCI: نحن لا نحتاج لإذن من أحد

LBCI
أخبار دولية
11:28

هجوم على قافلة تابعة للأمم المتحدة في السودان

LBCI
أخبار دولية
11:25

السلطات الروسية: استئناف حركة المرور على الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:18

ستيفاني عطالله تشارك متابعيها مجموعة صور مميزة من حفل زفافها: "أشخاص سعداء"

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-31

بسبب عرض فني مثير للجدل... توتر في الميناء - طرابلس (فيديو)

LBCI
رياضة
2025-05-04

اسماعيل أحمد يشارك في الانتخابات البلدية للمرة الأولى وهذا ما قاله للـLBCI! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-05-28

ترامب: حذرت نتنياهو من أي تحرك ضد إيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

المغتربون اللبنانيون يساهمون في تحول الحكومة إلى حكومة ذكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عباس عراقجي في بيروت: بين الإعمار والسلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

كشف خبر إبعاد أورتيغوس عن الملف اللبناني لخبط الأوراق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:29

مقدمة النشرة المسائية 03-06-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:26

ردًا على تصريح ترامب بأنه لن يسمح لإيران بأي تخصيب لليورانيوم... عراقجي للـLBCI: نحن لا نحتاج لإذن من أحد

LBCI
أخبار لبنان
10:14

مؤتمر العمل الدوليّ في جنيف... لقاءات الوزير حيدر مع نظرائه العرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إضاءة صخرة الروشة في صرخة بيئية... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لبنان تحت وطأة البلاستيك... حكاية قديمة تستدعي حلولًا فعالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملكة جمال لبنان ندى كوسا عادت إلى لبنان... ونصيحة منها لكل صبية تحلم بالتاج

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:22

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
10:24

الجيش: مقتل أحد المطلوبين الخطرين بعد إطلاقه النار على دورية أثناء دهم منزله في بريتال

LBCI
آخر الأخبار
07:09

تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارًا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لشؤون إعادة الإعمار

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 03-06-2025

LBCI
فنّ
04:18

ستيفاني عطالله تشارك متابعيها مجموعة صور مميزة من حفل زفافها: "أشخاص سعداء"

LBCI
آخر الأخبار
14:35

وزيرة التربية والتعليم العالي د. ريما كرامي لـ عشرين 30: الوزارة كانت أسوأ مما توقعت وذلك نتيجة تعاطيها مع ظروف إستثنائية وضغوطات وفيها الكثير من الكوادر غير الثابتة

LBCI
أخبار لبنان
02:15

"الجمهورية القوية" تطالب بوقف قرار المنح العسكرية وتعلن الطعن به أمام مجلس شورى الدولة

LBCI
حال الطقس
01:18

طقس ربيعي معتدل حتى الأربعاء... وارتفاع بالحرارة بدءًا من الخميس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More