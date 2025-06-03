المبعوث الأميركيّ الجديد إلى سوريا: الولايات المتحدة ستقلص وجودها العسكريّ في سوريا

أعلن المبعوث الأميركيّ الجديد إلى سوريا إن الولايات المتحدة ستقلص وجودها العسكريّ في سوريا إلى قاعدة واحدة بدلًا من ثمانية.



وأوضح أنّ سياسة واشنطن تجاه دمشق ستتغير "لأنّ ما انتهجته لم ينجح" على مدى القرن الماضي.



وقال توماس باراك، في مقابلة مع قناة إن.تي.في التركية، إنّ خفض عدد القواعد العسكرية من ثمانية إلى قاعدة واحدة يشكل جزءًا مهمًا من ذلك التحول.