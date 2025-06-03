السلطات الروسية: استئناف حركة المرور على الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم

أعلنت السلطات الروسية استئناف حركة المرور على الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.



وقال جهاز الأمن الداخليّ الأوكرانيّ إنّه فجر الجسر، الذي تمر عبره المركبات والقطارات بعد زرع متفجرات تحت الماء.