هجوم على قافلة تابعة للأمم المتحدة في السودان

قُتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون في هجوم على قافلة تابعة للأمم المتحدة كانت في طريقها لتوصيل الغذاء إلى عائلات وأطفال في مدينة الفاشر السودانية التي تعاني من المجاعة، وفق ما ذكرت وكالتان تابعتان للمنظمة.



ولم يتهم البيان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي أي جهة بالمسؤولية عن الهجوم.



ودعا إلى إجراء تحقيق عاجل في الواقعة.