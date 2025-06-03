الجيش الإسرائيليّ: تحقيق في إطلاق النار قرب مركز للمساعدات في غزة

يحقق الجيش الإسرائيليّ في حادثة وقعت الثلاثاء، قال إنّ قواته أطلقت خلالها "عيارات نارية تحذيرية" على سكان في غزة قرب مركز لتوزيع المساعدات، وأفاد الصليب الأحمر أنها أسفرت عن مقتل 27 شخصًا.



وقال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين: "في وقت سابق اليوم، أطلقت القوات (الإسرائيلية) عيارات نارية تحذيرية على بعد حوالى نصف كيلومتر من منطقة توزيع المساعدات، باتجاه مشتبه بهم كانوا يقتربون في شكل عرض سلامة الجنود للخطر. يجري التحقيق في الحادثة، وسنكشف الحقيقة".

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استشهاد 27 شخصًا إثر إطلاق نار فجرًا قرب مركز لتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة، الأمر الذي سبق أن أعلنه الدفاع المدنيّ في القطاع المحاصر والمدمر.



وقالت اللجنة: "في وقت مبكر هذا الصباح، استقبل مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح (جنوب) والذي تبلغ قدرته 60 سريرًا، دفقا من 184 مصابًا، أعلنت وفاة 19 منهم لدى وصولهم، وقضى ثمانية آخرون متأثرين بجروحهم بعيد ذلك. معظم الجرحى كانوا مصابين بالرصاص".



ولفتت إلى أنّ "حجم الحوادث الاخيرة ووتيرتها غير المسبوقة والتي شملت عددًا كبيرًا من الضحايا الذين عولجوا في المستشفى الميدانيّ يثيران قلقا شديدا ويظهران الواقع القاسي الذي يعانيه سكان غزة" بعد نحو عشرين شهرًا من الحرب في القطاع.



وأوضحت اللجنة أنّ طواقمها تولوا علاج عدد من المصابين باسلحة هو الاكبر منذ اقامة مستشفاها الميداني في غزة قبل اكثر من عام، لافتة الى ان عدد الجرحى يفوق الى حد بعيد عدد الاسرّة المتوافرة.



وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في وقت سابق لوكالة فرانس برس إن "27 شهيدا وأكثر من 90 مُصابا نقلوا إلى مستشفى ناصر بخان يونس وهي حصيلة المجزرة بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات الأميركية قرب دوار العلم قرب منطقة المواصي غرب رفح".