إدارة ترامب اقترحت خطة موقتة تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة

اقترحت إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، خطة موقتة تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة ريثما تعمل على وضع خطة أكثر تفصيلًا مع دول أخرى تهدف إلى منع طهران من صنع سلاح نوويّ، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين وأوروبيين.