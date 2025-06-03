ترامب في قمة حلف شمال الأطلسيّ

يعتزم الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، حضور قمة حلف شمال الأطلسيّ المقرر عقدها في وقت لاحق من الشهر الحال، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

وأكّد البيت الأبيض ‬أنّه على علم بتقارير عن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على فلسطينيين يسعون للحصول على مساعدات غذائية قرب موقع توزيع في جنوب غزة.



وقالت المتحدثة في إفادة صحافية: "سندرس التقارير قبل تأكيدها من هنا أو قبل اتخاذ أي إجراء".

وينظر في مدى صحة معلومات تحدثت عن إطلاق نيران قاتلة قرب مركز لتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة.