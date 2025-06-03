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الجيش الإسرائيليّ: إطلاق مقذوفين من سوريا باتجاه إسرائيل

أخبار دولية
2025-06-03 | 15:30
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الجيش الإسرائيليّ: إطلاق مقذوفين من سوريا باتجاه إسرائيل
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الجيش الإسرائيليّ: إطلاق مقذوفين من سوريا باتجاه إسرائيل

أُطلق مقذوفان من سوريا باتجاه إسرائيل وسقطا في مناطق مفتوحة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيليّ.
 
وقال الجيش: "إثر اطلاق صفارات الانذار في حاسبين ورمات ماغشيميم في الساعة 21,36، تم رصد مقذوفين يعبران من سوريا الى الأراضي الاسرائيلية قبل أن يسقطا في مناطق غير مأهولة".

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