الجيش الإسرائيليّ: إطلاق مقذوفين من سوريا باتجاه إسرائيل

أُطلق مقذوفان من سوريا باتجاه إسرائيل وسقطا في مناطق مفتوحة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيليّ.



وقال الجيش: "إثر اطلاق صفارات الانذار في حاسبين ورمات ماغشيميم في الساعة 21,36، تم رصد مقذوفين يعبران من سوريا الى الأراضي الاسرائيلية قبل أن يسقطا في مناطق غير مأهولة".