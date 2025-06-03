الجيش الإسرائيليّ: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

اعترض الجيش الإسرائيليّ صاروخًا أطلق من اليمن، مع سماع سلسلة انفجارات في أجواء القدس.



وقال الجيش: "إثر اطلاق صفارات الإنذار قبل وقت قصير في مناطق عديدة من إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".