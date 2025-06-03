مشروع قرار يطالب بوقف فوريّ وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة

طالبت الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المجلس المؤلف من 15 عضوًا بالتصويت غدا على مشروع قرار يطالب "بوقف فوريّ وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تلتزم به جميع الأطراف"، وفق ما أعلن دبلوماسيون.



ويطالب نص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه رويترز، بالإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وغيرها.



كما يطالب بالرفع الفوريّ للقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك مساعدات الأمم المتحدة في أنحاء القطاع كلها.



ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض (الفيتو).