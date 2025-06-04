انتخاب لي جاي-ميونغ رئيسا لكوريا الجنوبية

أعلنت لجنة الانتخابات في كوريا الجنوبية رسميا انتخاب لي جاي-ميونغ رئيسا جديدا للجمهورية بعد فوزه في الانتخابات المبكرة التي أُجريت الثلاثاء في ختام فوضى سياسية استمرت ستة أشهر ونجمت من محاولة الرئيس السابق يون سوك-يول فرض الأحكام العرفية في البلاد.



وقال رئيس اللجنة، روه تاي-آك، إنّ "الفترة الرئاسية تبدأ فور تأكيد الفائز، لذا سأعلن الآن الساعة. الساعة الآن هي 6:21 صباحا (21:21 ت غ الثلاثاء). بناء عليه، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات أنّ لي جاي-ميونغ، من الحزب الديموقراطي، هو الرئيس المنتخب".