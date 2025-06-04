زلزال بقوة 5.7 درجات يهز سيرام في إندونيسيا

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.7 درجات هز سيرام في إندونيسيا.



وأفاد المركز بأن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.