متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية: لن نوزع مساعدات اليوم

أعلن متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة أن المؤسسة لن توزع أي مساعدات اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تبحث فيه مع الجيش الإسرائيلي تعزيز التدابير الأمنية خارج محيط مواقع المؤسسة.



وتأتي هذه الخطوة بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات الغذائية تابع لمؤسسة غزة الإنسانية الثلاثاء، وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن 27 شخصا إستشهدوا وأصيب أكثر من 150 آخرين.