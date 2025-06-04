نائب وزير الخارجية الروسي: إسطنبول ستظل مكان عقد المحادثات مع كييف

نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قوله إن إسطنبول ستظل مكان عقد محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.



وقال غروشكو: "إسطنبول مكان تراكمت فيه بالفعل خبرة تواصل معينة.. لذلك، فإن مسألة اختيار مكان جديد غير مطروحة عمليا الآن. إنها لا تستحق حتى التفكير فيها".